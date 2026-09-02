Атака дронів на Київ триває: в одному з районів впали уламки
Вранці 2 вересня російські війська вчергове атакували столицю безпілотниками
Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
"У Голосіївському районі ліквідовують загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА", – йдеться у повідомленні.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, 1 вересня у Вишневому Київської області внаслідок атаки російського ударного безпілотника зруйновано конструкції двох таунхаусів, виникла пожежа.
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