На Харківщині жінку звільнили з дитячого садка через Viber

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У Харківській області роботодавець звільнив жінку через Viber. Жінка вважала це незаконним та звернулась до суду

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

З 2008 року жінка працювала завідувачкою господарством у дитячому садку в Ізюмі. У квітні 2024 року її звільнили у зв'язкузі скороченням штату. Сам наказ був датований 15 березня. У наказі зазначалось, що жінку ознайомили з документом через Viber.

Жінка вважала це незаконним. Вона вимагала, щоб її поновили на роботі та надали їй середній заробіток за час вимушеного прогулу. Це близько 125 тисяч гривень.

Перші дві інстанції їй відмовили. Причиною стало те, що жінка звернулась до суду лише через кілька місяців, а за законом - працівник може звернутись до суду про звільнення протягом одного місяця. Проте Верховний суд із цим не погодився.

У Верховному Суді зауважили, що ключове значення має не просто те, чи користувався працівник Viber і чи отримав там повідомлення, а те, чи був цей спосіб обміну кадровими документами належним чином погоджений між сторонами. Під час воєнного стану альтернативні способи комунікації можна використовувати, але лише за згоди роботодавця та працівника.

Верховний Суд скасував рішення судів та направив справу на новий розгляд. Суди не з’ясували, чи була домовленість між працівницею та роботодавцем про обмін документами через Viber, а також чи можна вважати повідомлення в застосунку належним врученням наказу про звільнення.

Нагадаємо, раніше прокурора Хмельницької обласної прокуратури Антона Венделя звільнили після скандалу з акаунтом на OnlyFans та інтимними відео.