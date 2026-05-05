Нацполіція у Дніпрі ліквідувала масштабну мережу підпільного виробництва та збуту алкогольного фальсифікату, вилучивши продукцію на понад 4 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Національна поліція.

Для налагодження масового виробництва товару зловмисники облаштували цех на території міста Дніпра, а готову продукцію зберігали у заздалегідь орендованих гаражних та складських приміщеннях. Збували контрафакт гуртом та вроздріб через підконтрольні магазини області.

А щоб замаскувати товар власного виробництва під елітний, ділки використовували підроблені акцизні марки та етикетки відомих алкогольних напоїв.

Поліцейські задокументували незаконну діяльність тіньового підприємства з виготовлення фальсифікату.

Правоохоронці провели 36 санкціонованих обшуків за місцями виробництва, зберігання та збуту незаконної продукції.

В межах заходів було виявлено та вилучено продукції на понад 4 мільйони гривень, зокрема понад 3500 літрів спирту, понад 4000 літрів фальсифікованої алкогольної продукції у пляшках та 2100 літрів продукції у тетрапаках, майже 10 000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, обладнання для виготовлення фальсифікату.

