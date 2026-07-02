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02 липня 2026, 13:53

Кількість загиблих у Києві зросла до 18 після російської атаки

02 липня 2026, 13:53
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Скриншот із відео
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У Києві кількість загиблих внаслідок російської масованої комбінованої атаки зросла до 18 людей

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Міський голова Віталій Кличко розповів, що пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває. Там іще шукають людей під завалами.

Він також додав, що до лікарні госпіталізували з важкими травмами 10-річного хлопчика. Його оперують лікарі. Батьків під завалами не знайшли. З дитиною перебуває дідусь.

Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. Раніше повідомлялося про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.

Як відомо, в ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Зокрема, росіяни запустили 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ.

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