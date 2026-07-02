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02 липня 2026, 11:36

Мати телеведучої Тали Калатай опинилася під завалами під час атаки на Київ

02 липня 2026, 11:36
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Фото: соцмережі
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Телеведуча та акторка Тала Калатай повідомила, що її мати опинилася під завалами під час масованої атаки на Київ

Про це вона написала у Фейсбук, передає RegioNews.

За її словами, жінка під час обстрілу сховалася у погребі будинку. Внаслідок влучання вона опинилася під завалами, її вдалося врятувати. Обійшлося, без серйозних травм.

Водночас будинок наразі непридатний для проживання, також зруйновані сусідні оселі.

Калатай зазначила, що з-під завалів вдалося дістати живим і собаку її матері.

"Іншу інформацію озвучу після появи в офіційних джерелах. Це, реально, жах. Будинок мами для життя непридатний… Вона була в погребі. Це врятувало їй життя", – написала ведуча.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Зокрема, росіяни запустили 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ.

Як відомо, в столиці підтверджена загибель 13 людей. Кількість постраждалих зросла до 86 осіб, із яких 70 – госпіталізовані.

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