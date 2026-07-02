Мати телеведучої Тали Калатай опинилася під завалами під час атаки на Київ
Телеведуча та акторка Тала Калатай повідомила, що її мати опинилася під завалами під час масованої атаки на Київ
Про це вона написала у Фейсбук, передає RegioNews.
За її словами, жінка під час обстрілу сховалася у погребі будинку. Внаслідок влучання вона опинилася під завалами, її вдалося врятувати. Обійшлося, без серйозних травм.
Водночас будинок наразі непридатний для проживання, також зруйновані сусідні оселі.
Калатай зазначила, що з-під завалів вдалося дістати живим і собаку її матері.
"Іншу інформацію озвучу після появи в офіційних джерелах. Це, реально, жах. Будинок мами для життя непридатний… Вона була в погребі. Це врятувало їй життя", – написала ведуча.
Нагадаємо, в ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Зокрема, росіяни запустили 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ.
Як відомо, в столиці підтверджена загибель 13 людей. Кількість постраждалих зросла до 86 осіб, із яких 70 – госпіталізовані.