12:23  02 июля
Обиделся из-за ссоры: в Одесской области мужчина сжег два автомобиля своего отца
12:42  02 июля
На Черниговщине спасатели изъяли из Десны тело мужчины
09:45  02 июля
В Ровенской области грузовой поезд сбил насмерть 33-летнюю женщину
UA | RU
UA | RU
02 июля 2026, 13:53

Число погибших в Киеве возросло до 18 после российской атаки

02 июля 2026, 13:53
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Киеве количество погибших в результате российской массированной комбинированной атаки возросло до 18 человек

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Мэр Виталий Кличко рассказал, что поисково-спасательная операция в поврежденном доме в Дарницком районе столицы продолжается. Там еще ищут людей под завалами.

Он также добавил, что в больницу госпитализировали с тяжелыми травмами 10-летнего мальчика. Его оперируют врачи. Родителей под завалами не обнаружили. С ребенком находится дедушка.

Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки РФ на столицу. Ранее сообщалось о 13 погибших и почти 90 пострадавших.

Как известно, в ночь на 2 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов. В частности, россияне запустили 74 ракеты и 496 БпЛА разных типов. Основное направление удара – Киев.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев атака война российская армия погибшие
В результате ночной атаки на Киев пострадали энергообъекты: часть жителей без света
02 июля 2026, 12:51
Мать телеведущей Талы Калатай оказалась под завалами во время атаки на Киев
02 июля 2026, 11:36
После ночной атаки РФ: есть обесточивания в Киеве и нескольких областях
02 июля 2026, 11:17
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
На Прикарпатье работникам больницы насчитали лишние 1,5 миллиона
02 июля 2026, 14:30
Работал на ФСБ и шпионил за ВСУ: в Херсоне задержали иностранца
02 июля 2026, 14:22
СБУ и Силы обороны поразили НПЗ и нефтеперекачивающую станцию ​​в РФ
02 июля 2026, 13:35
На Запорожье с начала года пожары уничтожили около 10 гектаров урожая
02 июля 2026, 13:09
В результате ночной атаки на Киев пострадали энергообъекты: часть жителей без света
02 июля 2026, 12:51
В Николаевской области в ДТП погибли полицейский и мужчина, которого везли в суд
02 июля 2026, 12:47
На Черниговщине спасатели изъяли из Десны тело мужчины
02 июля 2026, 12:42
Обиделся из-за ссоры: в Одесской области мужчина сжег два автомобиля своего отца
02 июля 2026, 12:23
Когда ВЛК перестает быть фильтром: что не так с мобилизацией
02 июля 2026, 12:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »