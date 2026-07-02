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В Киеве количество погибших в результате российской массированной комбинированной атаки возросло до 18 человек

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Мэр Виталий Кличко рассказал, что поисково-спасательная операция в поврежденном доме в Дарницком районе столицы продолжается. Там еще ищут людей под завалами.

Он также добавил, что в больницу госпитализировали с тяжелыми травмами 10-летнего мальчика. Его оперируют врачи. Родителей под завалами не обнаружили. С ребенком находится дедушка.

Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки РФ на столицу. Ранее сообщалось о 13 погибших и почти 90 пострадавших.

Как известно, в ночь на 2 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования разных типов. В частности, россияне запустили 74 ракеты и 496 БпЛА разных типов. Основное направление удара – Киев.