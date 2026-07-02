На Запоріжжі з початку року пожежі знищили близько 10 гектарів врожаю

Фото: ДСНС Запоріжжя

Від початку року на території Запорізької області внаслідок пожеж згоріло близько 10 гектарів врожаю

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Запорізькій області, передає RegioNews.

За даними рятувальників, у регіоні вже зафіксовано п'ять пожеж на полях. Водночас торік сталося вісім таких займань, які знищили понад 153 гектари врожаю.

У ДСНС наголосили, що цьогорічна жнивна кампанія в умовах війни залишається вкрай небезпечною, тому закликали аграріїв неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

Зокрема, сільськогосподарська техніка має бути оснащена вогнегасниками та хлопавками, а поля площею понад 100 гектарів необхідно розділяти прокосами на ділянки по 25 гектарів. Це допоможе локалізувати вогонь у разі займання та запобігти поширенню пожежі на всю площу посівів.

Нагадаємо, на Чернігівщині загинули двоє фермерів. Вони знайшли в полі ударний БПЛА і вирішили його розібрати.

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