Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, ввечері 30 червня житель Берегова прийшов у гості до знайомого. Під час застілля та розпивання алкоголю між чоловіками спалахнула бійка. У розпалі сварки 54-річний господар будинку схопив ніж і кілька разів ударив гостя в спину – від отриманих поранень той помер на місці.

Щоб приховати злочин, зловмисник загорнув тіло вбитого в килим і спробував непомітно винести його з помешкання, проте завершити задум йому не вдалося.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі, наразі тривають експертизи.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття.