ДТП в Киеве: движение по проспекту Леся Курбаса в сторону Кольцевой существенно ограничено
В Киеве на проспекте Леся Курбаса произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение транспорта затруднено в направлении Кольцевой дороги
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
Водителям советуют учитывать ситуацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.
Обстоятельства аварии пока не уточняются.
Напомним, что у Киеве 23 июня на Окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие , из-за чего движение транспорта затруднено в направлении Жулянского путепровода.
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