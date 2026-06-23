У Києві через ДТП ускладнено рух у бік Жулянського шляхопроводу
У Києві 23 червня на Кільцевій дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту ускладнений у напрямку Жулянського шляхопроводу
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.
Обставини аварії та інформація про можливих постраждалих наразі уточнюються.
Нагадаємо, що 22 червня у Дарницькому районі Києва водій автомобіля Volkswagen, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв дорожньо-транспортну пригоду та пошкодив чотири припарковані автівки.
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