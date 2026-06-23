Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве 23 июня на Окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение транспорта затруднено в направлении Жулянского путепровода

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

Напомним, что 22 июня в Дарницком районе Киева водитель автомобиля Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие и повредил четыре припаркованных автомобиля.