На Бориспільському шосе сталася ДТП, рух у напрямку Києва ускладнено

Фото: патрульна поліція Києва

18 червня на Бориспільському шосе у напрямку в'їзду до Києва сталася дорожньо-транспортна пригода, через що рух транспорту на цій ділянці ускладнений

Про це повідомила Патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

На місці аварії працюють патрульні та інші відповідні служби. Правоохоронці забезпечують безпеку дорожнього руху та здійснюють його регулювання.

Водіїв закликають враховувати ускладнення руху під час планування маршрутів та за можливості обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Нагадаємо, що у Києві 17 червня через дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе повністю перекрили рух транспорту в обох напрямках.