На Бориспольском шоссе произошло ДТП, движение в направлении Киева осложнено
18 июня на Бориспольском шоссе в направлении въезда в Киев произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение транспорта на этом участке осложнено
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
На месте аварии работают патрульные и другие службы. Правоохранители обеспечивают безопасность дорожного движения и осуществляют его регулирование.
Водителей призывают учитывать усложнение движения при планировании маршрутов и при возможности выбирать альтернативные пути объезда.
Напомним, что в Киеве 17 июня из-за дорожно-транспортного происшествия на Гостомельском шоссе полностью перекрыли движение транспорта в обоих направлениях.
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