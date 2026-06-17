Масштабна ДТП на Гостомельському шосе: рух перекрито в обох напрямках

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві 17 червня через дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе повністю перекрили рух транспорту в обох напрямках

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

На місці аварії працюють патрульні поліцейські та всі необхідні екстрені служби.

Правоохоронці забезпечують безпеку дорожнього руху та здійснюють його регулювання.

Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, що у Києві 16 червня на Бориспільському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку ускладнений рух транспорту в напрямку виїзду зі столиці.