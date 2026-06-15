У Дніпрі через нічний обстріл пошкоджений Будинок органної музики
Внаслідок нічної російської атаки на Дніпро руйнувань зазнали заклади освіти, культури та підприємство
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Зруйноване одне з приміщень коледжу. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у школі та одному із закладів культури.
Через нічні удари також понівечений Будинок органної та камерної музики.
Зафіксовано влучання на території підприємства – там виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники.
Внаслідок атаки постраждав 64-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, авіабомби, безпілотники та артилерію. Загалом зафіксовано майже 30 обстрілів у п’яти районах області.