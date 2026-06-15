Фото: ОВА

Внаслідок нічної російської атаки на Дніпро руйнувань зазнали заклади освіти, культури та підприємство

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Зруйноване одне з приміщень коледжу. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у школі та одному із закладів культури.

Через нічні удари також понівечений Будинок органної та камерної музики.

Зафіксовано влучання на території підприємства – там виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники.

Внаслідок атаки постраждав 64-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, авіабомби, безпілотники та артилерію. Загалом зафіксовано майже 30 обстрілів у п’яти районах області.