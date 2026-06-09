Афера з елітними квартирами у Києві: адвокатці світить до 12 років за ґратами

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатки, яка була учасницею організованої групи, що намагалася незаконно заволодіти елітною нерухомістю у Києві. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурантка раніше працювала помічницею та була довіреною особою адвоката, якого вважають організатором злочинної схеми. Нині вона самостійно здійснює адвокатську діяльність.

Слідчі встановили, що жінка брала участь у підготовці та використанні підроблених документів, сприяла оформленню фіктивних довіреностей та виконувала інші завдання, спрямовані на незаконне заволодіння майном потерпілих.

За версією слідства, учасники групи використали копії паспортів і документи на нерухомість подружжя, інтереси якого раніше представляв адвокат-організатор. На підставі цих даних були виготовлені підроблені довіреності, що дозволяли стороннім особам видавати себе за власників майна та здійснювати від їхнього імені нотаріальні дії.

У подальшому дві елітні квартири загальною площею понад 320 квадратних метрів у Печерському районі та на Осокорках незаконно внесли до статутного капіталу підконтрольного товариства з подальшою перереєстрацією права власності. Загальна вартість нерухомості оцінюється у десятки мільйонів гривень.

У ДБР повідомили, що завдяки втручанню правоохоронців реалізацію схеми вдалося зупинити. Потерпілим повернули майно та відшкодували близько 25 мільйонів гривень.

Дії обвинуваченої кваліфіковані за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо підроблення документів, шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також внесення неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У квітні 2026 року ДБР вже скерувало до суду обвинувальні акти щодо інших учасників організованої групи, серед яких і адвокат, якого слідство вважає організатором оборудки.

Нагадаємо, правоохоронці Києва знешкодили потужну злочинну організацію, яка роками полювала на нерухомість самотніх померлих громадян. Її учасники заволоділи п'ятьма квартирами у Києві та Одесі. Ще одну квартиру не встигли привласнити, бо схему було викрито.