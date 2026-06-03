У Києві судитимуть посадовців "Київзеленбуду" за розкрадання 1,2 млн грн під час ремонту Гідропарку

Фото: Київська міська прокуратура

Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний стосовно заступника начальника управління та кошторисника КО "Київзеленбуд"

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews .

Встановлено, що у жовтні 2024 комунальне об’єднання підписало з приватним товариством договір на капітальний ремонт столичного парку "Гідропарк".

Однак, підозрювані, попередньо домовившись, внесли до кошторисної документації завищену вартість будівельних матеріалів.

Унаслідок цього Київзеленбуд переплатив за проведені роботи понад 1,2 млн гривень, чим столичному бюджету завдано збитків на цю суму.

За такі дії передбачене покарання на строк до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що САП викрила масштабну схему розтрати бюджетних коштів під час закупівлі генераторів для Збройних Сил України.

Підозру отримали командир військової частини та його заступник, які, вступивши у змову з постачальниками, незаконно підвищили вартість обладнання