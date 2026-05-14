14 травня 2026, 09:15

У Києві 32 постраждалих після атаки РФ, серед них – двомісячна дитина

Фото: Прокуратура України
У Києві внаслідок масованої російської атаки збільшилася кількість постраждалих. Станом на 8:30 відомо про 32 людей, серед яких двомісячна дитина та співробітник поліції

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському.

У місті пошкоджено 11 багатоповерхових житлових будинків, 27 автомобілів, супермаркет, два автосалони, дві автозаправні станції, бізнес-центр та станцію технічного обслуговування.

На місцях влучань та падіння уламків працюють правоохоронці та рятувальники.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вніч на 14 травня, одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), РФ продовжила атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Основний напрямок удару – Київ. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у кількох районах столиці. Було відомо про одну загиблу людину та 16 постраждалих.

