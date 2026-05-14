До 40 збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки на столицю, відомо про двох загиблих

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"40 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Серед них – двоє дітей", – йдеться у повідомленні.

Госпіталізована 31 людина, зокрема – одна дитина.

За інформацією ДСНС, станом на 10:00 відомо про двох загиблих.

Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі.

Рятувальники вже вивезли понад 20 куб. м уламків будівельних конструкцій та евакуювали пʼять пошкоджених автомобілів.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці – Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському. Раніше повідомлялося про 32 постраждалих та одну загиблу людину.