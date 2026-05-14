Масована атака на Київ: зросла кількість загиблих та постраждалих
До 40 збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки на столицю, відомо про двох загиблих
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
"40 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Серед них – двоє дітей", – йдеться у повідомленні.
Госпіталізована 31 людина, зокрема – одна дитина.
За інформацією ДСНС, станом на 10:00 відомо про двох загиблих.
Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі.
Рятувальники вже вивезли понад 20 куб. м уламків будівельних конструкцій та евакуювали пʼять пошкоджених автомобілів.
Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.
Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці – Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському. Раніше повідомлялося про 32 постраждалих та одну загиблу людину.