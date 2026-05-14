11:53  14 травня
У Кропивницькому учень поранив однокласника ножем у школі
10:57  14 травня
У Сумах поблизу зупинки чоловік підірвався на гранаті
10:18  14 травня
На Рівненщині жінка закурила біля бензину: двоє людей отримали сильні опіки
14 травня 2026, 12:54

У Чернівцях СБУ провела обшук у зятя митрополита Лонгина: що відомо

14 травня 2026, 12:54
Василь Онофрей. Фото: Чернівецька обласна рада
Правоохоронці провели обшук у будинку депутата Чернівецької обласної ради Василя Онофрея, який є зятем митрополита УПЦ МП Лонгина (Михайла Жара)

Про це повідомляє ZAHID.NET та телеграм-канали, а також джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За даними, слідчі дії відбулися 12 травня. На місце події прибув сам митрополит Лонгин із помічниками. Він просив правоохоронців дочекатися адвоката.

У мережі поширюють відео, на якому видно митрополита на подвір’ї будинку, де він спілкується з правоохоронцями у формі СБУ.

У правоохоронних органах Буковини підтвердили факт обшуків у помешканні депутата, однак зазначили, що слідчі дії пов’язані з іншою кримінальною справою, до якої можуть бути причетні й інші посадовці регіону.

Підозру Василю Онофрею наразі не оголошували.

За інформацією джерел, обшук може бути пов’язаний із ширшим розслідуванням щодо можливих правопорушень за участю посадовців Чернівецької області. Деталі справи наразі не розголошуються.

Василь Онофрей є депутатом Чернівецької облради з 2020 року, обраним від нині забороненої партії ОПЗЖ. Працює адвокатом.

Митрополит Лонгин (Михайло Жар) є архієреєм УПЦ МП, вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії. У 2023 році СБУ повідомляла йому про підозру за розпалювання релігійної ворожнечі.

Нагадаємо, народному депутату України IX скликання повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. У прокуратурі не вказують, про кого йдеться, проте нардеп Олександр Дубінський заявив, що йому і справді оголосили ще одну підозру.

Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
