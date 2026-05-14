У Чернівцях СБУ провела обшук у зятя митрополита Лонгина: що відомо

Василь Онофрей. Фото: Чернівецька обласна рада

Правоохоронці провели обшук у будинку депутата Чернівецької обласної ради Василя Онофрея, який є зятем митрополита УПЦ МП Лонгина (Михайла Жара)

За даними, слідчі дії відбулися 12 травня.

За даними, слідчі дії відбулися 12 травня. На місце події прибув сам митрополит Лонгин із помічниками. Він просив правоохоронців дочекатися адвоката.

У мережі поширюють відео, на якому видно митрополита на подвір’ї будинку, де він спілкується з правоохоронцями у формі СБУ.

У правоохоронних органах Буковини підтвердили факт обшуків у помешканні депутата, однак зазначили, що слідчі дії пов’язані з іншою кримінальною справою, до якої можуть бути причетні й інші посадовці регіону.

Підозру Василю Онофрею наразі не оголошували.

За інформацією джерел, обшук може бути пов’язаний із ширшим розслідуванням щодо можливих правопорушень за участю посадовців Чернівецької області. Деталі справи наразі не розголошуються.

Василь Онофрей є депутатом Чернівецької облради з 2020 року, обраним від нині забороненої партії ОПЗЖ. Працює адвокатом.

Митрополит Лонгин (Михайло Жар) є архієреєм УПЦ МП, вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії. У 2023 році СБУ повідомляла йому про підозру за розпалювання релігійної ворожнечі.

