У центрі Франківська дрон влучив у житловий будинок: постраждали 10 людей

Фото: ДСНС Франківщини

У середу, 13 травня, російські війська впродовж дня атакували Прикарпаття безпілотниками. Більшість ворожих дронів на території області знищили сили протиповітряної оборони

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає RegioNews.

Втім, за її словами, зафіксовано влучання у житловий багатоповерховий будинок у центрі Івано-Франківська.

Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих, серед яких – двоє підлітків. Чотирьох людей госпіталізували, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу.

Також через падіння уламків зафіксовано пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах.

Нагадаємо, російські окупанти тероризують Україну з 13 травня. В першій хвилі удару ворог застосував значну кількість безпілотників. Росіяни атакували Луцьк, Ковель, Коломию, Закарпаття, Прикарпаття, Хмельниччину та Рівненщину, де БпЛА влучив у житловий будинок.

Відомо, що Угорщина викликала російського посла через удар РФ по Закарпаттю. Зокрема, у Сваляві дрони пошкодили трансформатор і залізничну станцію, а в Ужгороді – промисловий об’єкт.