10:57  14 травня
У Сумах поблизу зупинки чоловік підірвався на гранаті
10:18  14 травня
На Рівненщині жінка закурила біля бензину: двоє людей отримали сильні опіки
09:08  14 травня
На Запоріжжі чоловік дістав поранення через атаку російського FPV-дрона
14 травня 2026, 09:58

У центрі Франківська дрон влучив у житловий будинок: постраждали 10 людей

Фото: ДСНС Франківщини
У середу, 13 травня, російські війська впродовж дня атакували Прикарпаття безпілотниками. Більшість ворожих дронів на території області знищили сили протиповітряної оборони

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає RegioNews.

Втім, за її словами, зафіксовано влучання у житловий багатоповерховий будинок у центрі Івано-Франківська.

Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих, серед яких – двоє підлітків. Чотирьох людей госпіталізували, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу.

Також через падіння уламків зафіксовано пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах.

Нагадаємо, російські окупанти тероризують Україну з 13 травня. В першій хвилі удару ворог застосував значну кількість безпілотників. Росіяни атакували Луцьк, Ковель, Коломию, Закарпаття, Прикарпаття, Хмельниччину та Рівненщину, де БпЛА влучив у житловий будинок.

Відомо, що Угорщина викликала російського посла через удар РФ по Закарпаттю. Зокрема, у Сваляві дрони пошкодили трансформатор і залізничну станцію, а в Ужгороді – промисловий об’єкт.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
