14 травня 2026, 11:53

У Кропивницькому учень поранив однокласника ножем у школі

Фото: Національна поліція
Правоохоронці Кіровоградської області встановлюють обставини травмування учня в одному з навчальних закладів Кропивницького

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася у четвер, 14 травня, у місцевій школі.

Попередньо встановлено, що між учнями 9 класу виник конфлікт у класному приміщенні перед початком уроку, коли вчителя ще не було. Під час сварки один із підлітків завдав іншому ножових поранень.

Потерпілого оперативно госпіталізували медики. Наразі він перебуває у лікарні, йому надають необхідну допомогу.

На місці події працює слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та психологи.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та вирішують питання щодо його правової кваліфікації.

Нагадаємо, 27 квітня 15-річна учениця 9 класу однієї з тернопільських шкіл під час суперечки завдала своїй однокласниці множинні колото-різані рани в ділянку голови та тіла.

Суд призначив неповнолітній цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці. Підозрювана носитиме електронний браслет.

Читайте також: Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання

