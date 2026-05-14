Росіяни атакували дронами два райони Харкова: що відомо про постраждалих
Протягом ранку 14 травня окупанти атакували безпілотниками Шевченківський та Салтівський райони Харкова. Серед постраждалих є діти
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі постраждали 14 людей. Їх госпіталізували. Двоє людей – у важкому стані.
Наразі відомо про 9 постраждалих у Салтівському районі – 7 жінок віком від 37 до 74 років та двох дітей:
- двоє жінок отримали вибухові травми та поранення склом, інші – гостру реакцію на стрес.
- 13-річна дівчина та 8-річний хлопчик також зазнали гострої реакції на стрес.
Екстрені служби продовжують працювати на місцях. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.
