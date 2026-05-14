14 травня 2026, 14:22

У Києві спирт перетворювали на "елітний" алкоголь – викрито підпільний цех

Фото: Прокуратура України
У Києві правоохоронці викрили підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю, який продавали під виглядом продукції відомих брендів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, група киян організувала нелегальний цех із повним циклом виготовлення алкогольної продукції.

Спирт та готові напої фасували у пластикову тару та пакети типу "тетрапак", після чого розливали у пляшки й маркували етикетками відомих торговельних марок для подальшого продажу.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 45 тисяч літрів спирту орієнтовною вартістю близько 7 мільйонів гривень, майже 700 літрів готового алкоголю та 8700 одиниць пакувальних матеріалів.

Також вилучено обладнання для розливу й пакування продукції, генератори, насоси, печатку підприємства, товарно-транспортні накладні та автомобілі, які використовувалися для перевезення незаконно виготовленого алкоголю.

Усю продукцію та речові докази вилучили, а зразки алкоголю направили на експертизу.

Нагадаємо, Нацполіція у Дніпрі ліквідувала масштабну мережу підпільного виробництва та збуту алкогольного фальсифікату, вилучивши продукцію на понад 4 млн грн. Щоб замаскувати товар власного виробництва під елітний, ділки використовували підроблені акцизні марки та етикетки відомих алкогольних напоїв.

