У Києві кількість загиблих через масовану атаку зросла до трьох
Наразі відомо про трьох загиблих людей через масований російський удар по столиці вночі 14 травня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
"З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 28 людей вдалося врятувати.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється.
Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.
Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 40 постраждалих.