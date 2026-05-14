Наразі відомо про трьох загиблих людей через масований російський удар по столиці вночі 14 травня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

"З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 людей вдалося врятувати.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 40 постраждалих.