14 травня 2026, 08:27

На Київщині зросла кількість постраждалих до семи, серед них – дитина

Фото: Національна поліція
Кількість жителів Київщини, які постраждали внаслідок масованої ворожої атаки, зросла до семи. Серед постраждалих – дитина

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, в Бориспільському районі постраждали п'ятеро людей. 27-річного чоловіка та 56-річну жінку госпіталізовано. У чоловіка – множинні осколкові поранення живота та грудної клітини, різані й рвані рани. У жінки –осколкові поранення, наскрізна травма обличчя.

Також постраждали дитина трьох років та дві жінки віком 37 і 20 років. Їм надали медичну допомогу на місці, госпіталізації вони не потребують.

У Фастівському районі постраждали дві жінки віком 42 та 32 років. Одна з них отримала множинні посічені рани обох кінцівок, інша – гостру реакцію на стрес і стан емоційного шоку. Госпіталізації вони також не потребують, усю необхідну допомогу надано на місці.

Нагадаємо, впродовж ночі 14 травня Київська область перебувала під масованим ударом ворожих дронів та ракет. Ворог атакував мирні населені пункти, цілячись у будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Було відомо про п'ятьох постраждалих.

