У Києві чоловік підірвав військового, бо хотів заробити на зуби

Як зʼясували правоохоронці, у червні минулого року чоловік почав спілкуватися у месенджері з невстановленою особою. Згідно з інструкціями "куратора", він виготовив вибуховий пристрій. На картку він отримував 5 тисяч гривень, щоб купити для цього все необхідне.

Згодом поштою чоловік отримав скутер, розмістив його за обумовленою адресою, а в багажник поклав вибуховий пристрій, до якого підʼєднав два телефони. 21 червня минулого року інша особа привела в дію вибухівку, коли до скутера підійшов військовий.

На суді чоловік визнав провину. За його словами, за підрив військового йому обіцяли 10 тисяч доларів (проте він так і не отримав грошей). Куратор після цього наказав їхати до Чернігова, щоб підпалити авто, але оплати знову не сталось. Чоловік був у Прилуках, коли його затримали. Він пояснив, що гроші йому були потрібні для лікування зубів.

Що стосується військового, на щастя, він вижив. За його словами, тоді в інтернеті він познайомився з дівчиною. У день зустрічі вона попросила його підійти до нібито її скутера, взяти там ключі і піднятись до її квартири. Військовий не побачив ключів, а коли він почав відходити – пролунав вибух. "Дівчина" потім ще писала йому, нібито не знаючи, що сталось.

Чоловіку, який вчинив теракт, призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 6 місяців.

