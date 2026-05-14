14 травня 2026, 13:55

У Києві чоловік підірвав військового, бо хотів заробити на зуби

Фото з відкритих джерел
У столиці судили чоловіка за вчинення теракту. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, у червні минулого року чоловік почав спілкуватися у месенджері з невстановленою особою. Згідно з інструкціями "куратора", він виготовив вибуховий пристрій. На картку він отримував 5 тисяч гривень, щоб купити для цього все необхідне.

Згодом поштою чоловік отримав скутер, розмістив його за обумовленою адресою, а в багажник поклав вибуховий пристрій, до якого підʼєднав два телефони. 21 червня минулого року інша особа привела в дію вибухівку, коли до скутера підійшов військовий.

На суді чоловік визнав провину. За його словами, за підрив військового йому обіцяли 10 тисяч доларів (проте він так і не отримав грошей). Куратор після цього наказав їхати до Чернігова, щоб підпалити авто, але оплати знову не сталось. Чоловік був у Прилуках, коли його затримали. Він пояснив, що гроші йому були потрібні для лікування зубів.

Що стосується військового, на щастя, він вижив. За його словами, тоді в інтернеті він познайомився з дівчиною. У день зустрічі вона попросила його підійти до нібито її скутера, взяти там ключі і піднятись до її квартири. Військовий не побачив ключів, а коли він почав відходити – пролунав вибух. "Дівчина" потім ще писала йому, нібито не знаючи, що сталось.

Чоловіку, який вчинив теракт, призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 6 місяців.

Нагадаємо, що прокурори довели в суді вину 54-річного харків’янина, який працював на російські спецслужби, передавав інформацію про військових ЗСУ та готував теракт на об’єкті газової інфраструктури.

