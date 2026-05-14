У Сумах поблизу зупинки чоловік підірвався на гранаті
Правоохоронці розслідують обставини вибуху, що стався 13 травня близько 21:45 поблизу зупинки громадського транспорту у Сумах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Попередньо встановлено, що у руках чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет, ймовірно, граната. Від отриманих травм він помер на місці.
На місці працювали вибухотехніки, криміналісти та слідчі.
Поліція встановлює особу загиблого, а також обставини та причини вибуху.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Нагадаємо, на Сумщині чоловіка, який кинув гранату під ноги працівникам поліції, відправили під варту без застави.
