"Мадяр": Росія копіює українську модель Сил безпілотних систем

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Бровді, російська армія частково має власний досвід у веденні війни дронів, однак переважно переймає вже готові українські рішення.

"Власний досвід у них у певних моментах є, але в більшості вони стараються щось у нас украсти, передьорнути, піти готовим вирішеним шляхом", – зазначив командувач.

Він повідомив, що Росія формує власне угруповання Сил безпілотних систем, до якого планують включити більшість дронів російської армії. На думку Бровді, це не дозволить дистанційно керувати всіма безпілотниками, однак підвищить рівень координації та командування, а також дасть змогу збільшити централізоване виробництво дронів і масштаби їх застосування на фронті.

Як приклад він навів модернізацію російських дронів "Молнія". За словами "Мадяра", росіяни знизили вартість цих безпілотників приблизно до 1,5 тисячі доларів, збільшили бойову частину до 10 кілограмів і замовили 1,1 мільйона таких апаратів.

"Середньостатистична бригада на смузі за день ловить на себе до 60 "Молній”. Вони стали дешеві, держава врегулювала ціну, зробила величезне замовлення і запустила їх у масове використання", – заявив Бровді.

Він додав, що при такій кількості перехопити всі безпілотники практично неможливо.

Також командувач звернув увагу на масове використання Росією дронів типу "Шахед" – до 300-400 одиниць на добу. За його словами, це свідчить про значні виробничі, логістичні та операційні можливості РФ.

Окремо Бровді відзначив активне використання російськими штурмовими групами мобільних засобів радіоелектронної боротьби. Через це українським FPV-дронам стає складніше уражати ворожу піхоту.

