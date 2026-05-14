11:53  14 травня
У Кропивницькому учень поранив однокласника ножем у школі
10:57  14 травня
У Сумах поблизу зупинки чоловік підірвався на гранаті
10:18  14 травня
На Рівненщині жінка закурила біля бензину: двоє людей отримали сильні опіки
UA | RU
UA | RU
14 травня 2026, 12:29

"Мадяр": Росія копіює українську модель Сил безпілотних систем

14 травня 2026, 12:29
Читайте также на русском языке
Фото: АрміяInform
Читайте также
на русском языке

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр"заявив, що Росія фактично копіює українську модель розвитку Сил безпілотних систем

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.

За словами Бровді, російська армія частково має власний досвід у веденні війни дронів, однак переважно переймає вже готові українські рішення.

"Власний досвід у них у певних моментах є, але в більшості вони стараються щось у нас украсти, передьорнути, піти готовим вирішеним шляхом", – зазначив командувач.

Він повідомив, що Росія формує власне угруповання Сил безпілотних систем, до якого планують включити більшість дронів російської армії. На думку Бровді, це не дозволить дистанційно керувати всіма безпілотниками, однак підвищить рівень координації та командування, а також дасть змогу збільшити централізоване виробництво дронів і масштаби їх застосування на фронті.

Як приклад він навів модернізацію російських дронів "Молнія". За словами "Мадяра", росіяни знизили вартість цих безпілотників приблизно до 1,5 тисячі доларів, збільшили бойову частину до 10 кілограмів і замовили 1,1 мільйона таких апаратів.

"Середньостатистична бригада на смузі за день ловить на себе до 60 "Молній”. Вони стали дешеві, держава врегулювала ціну, зробила величезне замовлення і запустила їх у масове використання", – заявив Бровді.

Він додав, що при такій кількості перехопити всі безпілотники практично неможливо.

Також командувач звернув увагу на масове використання Росією дронів типу "Шахед" – до 300-400 одиниць на добу. За його словами, це свідчить про значні виробничі, логістичні та операційні можливості РФ.

Окремо Бровді відзначив активне використання російськими штурмовими групами мобільних засобів радіоелектронної боротьби. Через це українським FPV-дронам стає складніше уражати ворожу піхоту.

Нагадаємо, раніше "Мадяр" Бровді оприлюднив відео ураження російських засобів протиповітряної оборони та інших військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також: "Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна виробництво армія фронт Сили безпілотних систем
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Одещині чиновник "намалював" собі премій на 700 тисяч
14 травня 2026, 14:35
У Києві спирт перетворювали на "елітний" алкоголь – викрито підпільний цех
14 травня 2026, 14:22
РФ може завдати нових ударів: загроза зберігається – ПС ЗСУ
14 травня 2026, 14:06
У Києві чоловік підірвав військового, бо хотів заробити на зуби
14 травня 2026, 13:55
США, Китай і війна в Україні: що можуть змінити переговори Трампа в Пекіні
14 травня 2026, 13:35
Атака РФ на Київ: п'ятеро загиблих, понад 10 людей – зниклі безвісти
14 травня 2026, 13:26
У Чернівцях СБУ провела обшук у зятя митрополита Лонгина: що відомо
14 травня 2026, 12:54
На Дніпропетровщині група осіб напала на двох братів, один у тяжкому стані
14 травня 2026, 12:44
Масштабна ДТП на Львівщині: на трасі зіткнулися п’ять авто
14 травня 2026, 12:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Микола Княжицький
Валерій Пекар
Віталій Портніков
Всі блоги »