На Рівненщині жінка закурила біля бензину: двоє людей отримали сильні опіки

У Рівненському районі через необережне поводження з бензином постраждали двоє людей

Інцидент стався 12 травня близько 15:20 у селі Карпилівка. До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію двох місцевих жителів із опіками.

Правоохоронці встановили, що 35-річна жінка разом із 45-річним чоловіком косили траву на подвір’ї, а згодом у гаражі заправляли бензокосу пальним. Під час переливання бензину жінка курила цигарку, іскра від якої потрапила на пальне. Внаслідок цього сталося миттєве займання.

У результаті події чоловік отримав опіки верхніх та нижніх кінцівок, а жінка – опіки близько 80% тіла.

Обох потерпілих госпіталізували до опікового відділення Рівненської обласної лікарні.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними під час роботи з бензином та іншими легкозаймистими речовинами, а також не курити й не використовувати відкритий вогонь поблизу пального, особливо у закритих приміщеннях.

