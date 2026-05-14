10:57  14 травня
У Сумах поблизу зупинки чоловік підірвався на гранаті
10:18  14 травня
На Рівненщині жінка закурила біля бензину: двоє людей отримали сильні опіки
09:08  14 травня
На Запоріжжі чоловік дістав поранення через атаку російського FPV-дрона
UA | RU
UA | RU
14 травня 2026, 10:18

На Рівненщині жінка закурила біля бензину: двоє людей отримали сильні опіки

14 травня 2026, 10:18
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Рівненському районі через необережне поводження з бензином постраждали двоє людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 12 травня близько 15:20 у селі Карпилівка. До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію двох місцевих жителів із опіками.

Правоохоронці встановили, що 35-річна жінка разом із 45-річним чоловіком косили траву на подвір’ї, а згодом у гаражі заправляли бензокосу пальним. Під час переливання бензину жінка курила цигарку, іскра від якої потрапила на пальне. Внаслідок цього сталося миттєве займання.

У результаті події чоловік отримав опіки верхніх та нижніх кінцівок, а жінка – опіки близько 80% тіла.

Обох потерпілих госпіталізували до опікового відділення Рівненської обласної лікарні.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними під час роботи з бензином та іншими легкозаймистими речовинами, а також не курити й не використовувати відкритий вогонь поблизу пального, особливо у закритих приміщеннях.

Нагадаємо, на Рівненщині через несправність газового котла постраждали двоє хлопчиків. Це діти віком 14-років. Попередньо, діагностували отруєння чадним газом. СТан дітей легкий, вони під наглядом медиків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бензин сигарети Рівненська область Опік чоловік гараж
У Полтаві жінка втратила два пальці після сварки з чоловіком
12 травня 2026, 11:42
На Рівненщині через 8 місяців після ДТП померла 30-річна пасажирка мотоцикла
12 травня 2026, 07:57
На Рівненщині чоловік під час сварки атакував дружину кулаком в обличчя
09 травня 2026, 20:50
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У Кропивницькому учень поранив однокласника ножем у школі
14 травня 2026, 11:53
У Києві кількість загиблих через масовану атаку зросла до трьох
14 травня 2026, 11:41
Понад 15 тисяч цивільних українців загинули від початку вторгнення РФ
14 травня 2026, 11:34
У Харкові затримали агента ФСБ, який разом із дружиною коригував удари по місту
14 травня 2026, 11:26
Ґвалтував доньку та продавав відео в даркнеті: жителя Дніпра відправили за ґрати
14 травня 2026, 11:14
У Сумах поблизу зупинки чоловік підірвався на гранаті
14 травня 2026, 10:57
День вишиванки може стати державним святом в Україні
14 травня 2026, 10:55
На Чернігівщині командир військової частини "прикривав" підлеглих-прогульників
14 травня 2026, 10:45
Ворог атакував Запоріжжя: під ударом промислова інфраструктура
14 травня 2026, 10:34
Масована атака на Київ: зросла кількість загиблих та постраждалих
14 травня 2026, 10:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Всі блоги »