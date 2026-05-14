Масштабна ДТП на Львівщині: на трасі зіткнулися п’ять авто
ДТП сталася 13 травня близько 12:50 на трасі "Київ–Чоп" поблизу села Хватів Золочівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Як попередньо встановили правоохоронці, 69-річний водій мікроавтобуса Renault Trafic зіткнувся з чотирма іншими автомобілями: Toyota RAV4, Nissan X-Trail та двома вантажівками Iveco.
Внаслідок ДТП травми отримала 36-річна пасажирка автомобіля Nissan. Її госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 13 травня на Житомирщині автомобіль перекинувся у ставок. Загинули водій та його троє пасажирів.
