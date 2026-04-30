У Києві військовий у СЗЧ з іграшковою "зброєю" лякав відвідувачів супермаркету

Фото: Національна поліція

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння поводився агресивно в одному із супермаркетів та налякав відвідувачів предметом, схожим на зброю

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався в магазині на вулиці Коперника.

До правоохоронців надійшло повідомлення від очевидців про озброєного чоловіка, який нетверезий та дивно поводиться.

На місце події прибули наряд поліції та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці затримали чоловіка та "роззброїли" його. З’ясувалося, що він мав при собі предмет, схожий на рушницю, який згодом виявився іграшковим.

Встановлено, що 40-річний чоловік є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України – хуліганство. Після затримання чоловіка передали до військової служби правопорядку.

Нагадаємо, нещодавно в столиці на бульварі Верховної Ради поліцейські затримали 31-річного киянина, який розгулював вулицею зі зброєю та лякав людей. Поліцейські затримали чоловіка та перевірили його на стан сп’яніння. Прилад "Драгер" показав 2,26 проміле алкоголю в крові.