У Києві російський дрон застряг над кладовищем (ФОТО)

Вдень 28 квітня російські окупанти спрямували дрони на Київ. При цьому один із них опинився на кладовищі

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає RegioNews.

За словами міського голови, у Солом'янському районі уламки безпілотника впали на територію цвинтаря.

При цьому у соцмережах місцеві жителі публікують кадри, де можна побачити дрон, який застряг на дереві. Повідомляється, що це сталось також на одному з київських кладовищ.

