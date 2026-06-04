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04 червня 2026, 11:15

$32 тисячі за оренду землі: на Вінниччині затримали депутата та його спільника

04 червня 2026, 11:15
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Фото: поліція
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Поліція затримала місцевого депутата та його спільника під час отримання 32 тисяч доларів хабаря

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За ці гроші депутат обіцяв підприємцю вплинути на рішення міської ради щодо передачі в оренду 47 гектарів землі для ведення сільського господарства. Фігурант гарантував перемогу в земельних торгах. Міська рада проголосувала за необхідні рішення, й депутат нагадав про розрахунок.

2 червня посередник зустрівся з підприємцем для отримання всієї суми хабаря. Того ж дня він передав кошти посадовцю. Під час цієї зустрічі спільників затримали поліцейські, гроші вилучили.

Затриманим оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Львівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо сільського голови однієї з громад та його спільника. Їх обвинувачують в одержанні хабаря в 20,3 тис. євро від підприємця.

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