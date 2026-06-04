Угорщина зняла 17-місячне вето на переговори про вступ України до ЄС – FT
Угорщина скасувала 17-місячне вето, яке блокувало прогрес України на шляху до вступу в Європейський Союз
Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Financial Times, передає RegioNews.
Новий уряд у Будапешті також сигналізував, що дозволить розпочати офіційні переговори про вступ і сусідньої Молдови.
За даними видання, рішення, ухвалене новим угорським урядом, відкриває шлях для старту переговорів 15 червня. Йдеться про початок узгодження національного законодавства зі стандартами ЄС у першому з шести переговорних кластерів, які охоплюють 33 розділи вступного процесу.
Прем’єр Угорщини заявив, що Будапешт підтримає процес вступу України після укладення комплексної угоди з Києвом щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини.
Домовленість, за даними FT, була досягнута після інтенсивних переговорів між Україною, Угорщиною та Єврокомісією, а також дипломатичного тиску з боку інших країн ЄС.
Заступниця міністра Європи головуючої в ЄС країни Кіпру Марілена Рауна заявила, що рішення щодо початку переговорів є "історичним моментом" як для країн-кандидатів, так і для самого Євросоюзу. Вона також наголосила, що Кіпр працював із державами-членами для забезпечення прогресу.
Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос раніше зазначала, що очікує на згоду Угорщини щодо відкриття першого переговорного кластера в червні, а наступних – у липні.
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