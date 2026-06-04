Росіяни атакували дроном авто енергетиків на Сумщині: поранений працівник
Ворог продовжує атаки не лише на енергетичну інфраструктуру, а й на енергетиків
Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.
Вранці 4 червня на Сумщині російський безпілотник атакував службовий автомобіль АТ "Сумиобленерго".
Внаслідок удару поранення отримав працівник підприємства. Постраждалого доставили до лікарні, де медики надають йому необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у шести регіонах тимчасово залишаються без електропостачання.
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