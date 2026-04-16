У Києві дівчина знайшла зуб у їжі з "Макдональдса"

Українка здивувала мережу своєю незвичною знахідкою в ролі від McDonald’s. Клієнтка закладу, смакуючи замовлення, виявила в ньому зуб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на розповідь дівчини у Threads.

За словами дівчини, зуб точно не належить їй – вона його знайшла в ролі.

"Я не те, що в шоці, я в а**є. Купила рол у McDonald’s в Retroville (Київ) і знайшла там… зуб", – йдеться у повідомленні.

На її зауваження в McDonald’s відповіли, та попросили показати адміністратору чек замовлення та власне знахідку. Зуб нібито мають відправити на експертизу, а потім з авторкою допису зв'яжуться.

