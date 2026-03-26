У Києві чоловік через ревнощі вирішив вбити "суперника"

У Києві затримали чоловіка, який ледь не вбив людину. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва.

Це сталось наприкінці жовтня минулого року у під’їзді будинку на вулиці Деревлянській. Тоді 43-річний чоловік приїхав до дружини, з якою вони вже давно не жили разом. Між нии сталась сварка, в яку втрутився співмешканець жінки.

Під час конфлікту зловмисник завдав "супернику" щонайменше шість ударів ножем, після чого втік з місця події. Потерпілого госпіталізували з проникаючими пораненнями грудей і живота.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий за тяжкі злочини місцевий мешканець. Тепер досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

