26 березня 2026, 17:15

У Києві чоловік через ревнощі вирішив вбити "суперника"

Фото: Національна поліція
У Києві затримали чоловіка, який ледь не вбив людину. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Це сталось наприкінці жовтня минулого року у під’їзді будинку на вулиці Деревлянській. Тоді 43-річний чоловік приїхав до дружини, з якою вони вже давно не жили разом. Між нии сталась сварка, в яку втрутився співмешканець жінки.

Під час конфлікту зловмисник завдав "супернику" щонайменше шість ударів ножем, після чого втік з місця події. Потерпілого госпіталізували з проникаючими пораненнями грудей і живота.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий за тяжкі злочини місцевий мешканець. Тепер досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.

замах на вбивство поліція Київ
