У Києві мобілізували чоловіка із хворим серцем

На Лісовому масиві в Києві працівники ТЦК «бусифікували» чоловіка із хворим серцем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві-телеграм канали.

Зазначається, що група перехожих намагалася відбити чоловіка від співробітників ТЦК. Зрештою його посадили у службову автівку.

Нагадаємо, в Києві чоловік, тікаючи від ТЦК, вибіг на лід і провалився у воду. Це сталось всередині лютого, коли в столиці були сильні морози.