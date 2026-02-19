У Києві мобілізували чоловіка із хворим серцем
На Лісовому масиві в Києві працівники ТЦК «бусифікували» чоловіка із хворим серцем
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві-телеграм канали.
Зазначається, що група перехожих намагалася відбити чоловіка від співробітників ТЦК. Зрештою його посадили у службову автівку.
Нагадаємо, в Києві чоловік, тікаючи від ТЦК, вибіг на лід і провалився у воду. Це сталось всередині лютого, коли в столиці були сильні морози.
