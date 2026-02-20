У Києві затримали військового у СЗЧ, який ледь не вбив двох людей за вечір

Фото: поліція

Поліцейські взяли під варту чоловіка, який за один вечір влаштував дві криваві розправи у Святошинському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік, який перебуває у СЗЧ, був напідпитку. Спершу нападник спровокував на вулиці конфлікт з 28-річним киянином. Під час сварки він ударив чоловіка ножем у шию та втік. Потерпілого госпіталізували у критичному стані.

Того ж вечора на сусідній вулиці фігурант підійшов до 56-річної жінки та напросився провести її додому. Біля під’їзду він почав наполягати на ночівлі в її квартирі. Отримавши відмову, чоловік дістав ніж і порізав жінці обличчя.

Поліцейські затримали 26-річного нападника. Йому оголосили підозру за двома статтями КК України: ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 121 (нанесення тяжких тілесних ушкоджень).

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

