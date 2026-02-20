15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2026, 09:03

У Києві затримали військового у СЗЧ, який з ножем напав на двох перехожих

20 лютого 2026, 09:03
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські взяли під варту чоловіка, який за один вечір влаштував дві криваві розправи у Святошинському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік, який перебуває у СЗЧ, був напідпитку. Спершу нападник спровокував на вулиці конфлікт з 28-річним киянином. Під час сварки він ударив чоловіка ножем у шию та втік. Потерпілого госпіталізували у критичному стані.

У Києві затримали військового у СЗЧ, який з ножем напав на двох перехожих

Того ж вечора на сусідній вулиці фігурант підійшов до 56-річної жінки та напросився провести її додому. Біля під’їзду він почав наполягати на ночівлі в її квартирі. Отримавши відмову, чоловік дістав ніж і порізав жінці обличчя.

У Києві затримали дезертира, який ледь не вбив двох людей за вечір

Поліцейські затримали 26-річного нападника. Йому оголосили підозру за двома статтями КК України: ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 121 (нанесення тяжких тілесних ушкоджень).

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

У Києві затримали військового у СЗЧ, який ледь не вбив двох людей за вечір

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські оголосили про підозру військовому у СЗЧ, який підірвав гранату у квартирі на Оболоні, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один отримав поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ затримання події напад військовий СЗЧ ножове поранення
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
Депутатів правохоронного і оборонного комітетів ВР помітили на німецькому курорті
20 лютого 2026, 17:46
З березня НБУ замінює дрібні банкноти на монети: що потрібно знати українцям
20 лютого 2026, 17:41
Авіаудар по Запорізькому району: вже троє постраждалих
20 лютого 2026, 17:24
На Харківщині двоє поліцейських загинули внаслідок удару російського безпілотника по евакуаційному авто
20 лютого 2026, 16:55
На Прикарпатті в ДТП травмувалося семимісячне немовля
20 лютого 2026, 16:52
Збірна України бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого 2026, 16:44
До жителів кількох населених пунктів Тернопільщини уже 3 місяці не їздять автобуси
20 лютого 2026, 16:38
Російський авіаудар по Запорізькому району: поранені двоє цивільних
20 лютого 2026, 16:26
Під час бойового завдання на Сумщині загинув відомий український спортсмен
20 лютого 2026, 16:11
Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці
20 лютого 2026, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »