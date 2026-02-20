15:36  20 лютого
20 лютого 2026, 15:16

У Києві окупанта засудили до довічного за вбивство двох військовополонених

20 лютого 2026, 15:16
Фото: Офіс Генерального прокурора
Шевченківський районний суд Києва визнав військовослужбовця ЗС РФ винним у воєнному злочині та призначив йому довічне позбавлення волі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Засуджений – боєць 1-ї роти морської піхоти 1-го батальйону 40-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту.

У січні 2025 року під час боїв у Курській області РФ він із іншими військовими влаштував засідку. Двоє українських захисників, які здалися в полон із піднятими руками, були вбиті прицільним вогнем засудженого.

Суд встановив, що жодної військової необхідності застосовувати силу не було, а засуджений усвідомлював злочинність наказу та міг відмовитися його виконувати.

Дії окупанта кваліфіковано за ч.1 ст.28 та ч.2 ст.438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб, що призвело до загибелі осіб під захистом міжнародного гуманітарного права.

Суд також частково задовольнив цивільний позов: із засудженого стягнуто 50 млн грн моральної шкоди на користь потерпілої.

Нагадаємо, довічний термін ув’язнення отримав коригувальник російських ударів по теплоелектроцентралях Київщини. Засуджений – 32-річний ІТ-фахівець з Києва.

