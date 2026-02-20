В Киеве люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света
На улице Новаторов местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
В сети опубликовали ролик, на котором видно, как люди перекрыли проезжую часть.
Напомним, более тысячи многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах столицы не удастся подключить до конца отопительного сезона из-за критических повреждений инфраструктуры.
