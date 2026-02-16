11:20  16 февраля
В Киеве ссора братьев-близнецов завершилась резней: один из них – в больнице
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
В Одессе гражданские напали на военных ТЦК: применили слезоточивый газ
16 февраля 2026, 11:55

В Киеве более 1500 домов без тепла, часть уже не подключат к концу сезона

16 февраля 2026, 11:55
Иллюстративное фото: из открытых источников
В столице более 1500 жилых домов остаются без теплоснабжения. Более тысячи многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах не удастся подключить до конца отопительного сезона из-за критических повреждений инфраструктуры

Об этом в телеэфире сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, передает RegioNews.

По ее словам, по состоянию на 9:00 из 2600 домов, ранее оставшихся без теплоносителя, тепло уже восстановили в большинстве, однако около 400 домов до сих пор остаются без отопления. В то же время, 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после предварительных обстрелов восстановить в этом сезоне невозможно.

Отдельно фиксируются локальные аварии еще примерно в 200-300 домах, где ведутся ремонтные работы. К ликвидации повреждений привлечены более 200 ремонтных бригад.

В Киеве также работают более 1500 пунктов несокрушимости, где жители могут получить горячее питание и упаковки тепла. Самая сложная ситуация в Днепровском, Дарницком и частично Печерском районах.

Маломобильные граждане, пенсионеры и другие социально уязвимые категории могут получить помощь по правительственной программе. Кроме того, Киевский городской совет предусмотрел компенсацию для владельцев квартир, чьи инженерные сети были повреждены в результате обстрелов.

Напомним, ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы из-за ударов РФ. Несмотря на сложную ситуацию, работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются.

