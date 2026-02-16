11:20  16 лютого
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
08:21  16 лютого
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2026, 12:38

На Харківщині подали позови проти батьків, які не евакуювали дітей

16 лютого 2026, 12:38
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: АР
Читайте также
на русском языке

У прифронтовій Великобурлуцькій громаді Куп'янського району Харківщини подали судові позови про примусове вилучення чотирьох дітей із родин, які не евакуювалися до 15 грудня 2025 року

Про це повідомила Великобурлуцька територіальна громада, передає RegioNews.

"15 грудня завершився двомісячний термін обов’язкової евакуації, визначений рішенням Ради оборони Харківської області для 27 населених пунктів громади. Таке рішення ухвалили через загострення безпекової ситуації на Куп’янському напрямку та систематичні обстріли", – йдеться у повідомленні.

Більшість родин евакуювалися, однак у громаді залишаються четверо дітей разом із батьками, які відмовляються виїжджати.

Начальниця служби у справах дітей та сім’ї селищної ради Світлана Лухтирська повідомила, що до суду подали позови про примусове вилучення дітей без позбавлення батьківських прав.

За її словами, такий захід передбачений законодавством у випадках, коли перебування дитини з батьками становить безпосередню загрозу її життю або здоров'ю, і застосовується як тимчасовий спосіб захисту прав дитини.

Перше судове засідання призначене на 16 лютого 2026 року.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за примусову евакуацію дітей без згоди батьків. Після ухваленого рішення один з батьків або опікунів повинен вивезти свою дитину до безпечних районів. Якщо вони відмовляються, її евакуює поліція без їхньої згоди. Далі правоохоронці передають дитину органам опіки.

Читайте також: Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація суд війна безпека діти Харківська область
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Фальшива інвалідність за 2000 доларів: у Тернополі жінка намагалась звільнити чоловіка від служби
16 лютого 2026, 12:31
У Черкасах сталася пожежа у пʼятиповерхівці: врятовані 14 людей
16 лютого 2026, 12:18
У Києві понад 1500 будинків без тепла, частину вже не підключать до кінця сезону
16 лютого 2026, 11:55
Через російські атаки й негоду частково знеструмлена частина регіонів України
16 лютого 2026, 11:43
"Love as a story": у Хмільницькій громаді на Вінниччині молодь розповіла про справжню любов
16 лютого 2026, 11:25
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
16 лютого 2026, 11:20
На Миколаївщині через танення снігу та дощі підтоплено 17 населених пунктів
16 лютого 2026, 10:54
Коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси: СБУ затримала російську агентку
16 лютого 2026, 10:42
У Києві транспортний колапс через снігопад і слизькі дороги
16 лютого 2026, 10:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »