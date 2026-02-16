На Харківщині подали позови проти батьків, які не евакуювали дітей

Ілюстративне фото: АР

У прифронтовій Великобурлуцькій громаді Куп'янського району Харківщини подали судові позови про примусове вилучення чотирьох дітей із родин, які не евакуювалися до 15 грудня 2025 року

Про це повідомила Великобурлуцька територіальна громада, передає RegioNews.

"15 грудня завершився двомісячний термін обов’язкової евакуації, визначений рішенням Ради оборони Харківської області для 27 населених пунктів громади. Таке рішення ухвалили через загострення безпекової ситуації на Куп’янському напрямку та систематичні обстріли", – йдеться у повідомленні.

Більшість родин евакуювалися, однак у громаді залишаються четверо дітей разом із батьками, які відмовляються виїжджати.

Начальниця служби у справах дітей та сім’ї селищної ради Світлана Лухтирська повідомила, що до суду подали позови про примусове вилучення дітей без позбавлення батьківських прав.

За її словами, такий захід передбачений законодавством у випадках, коли перебування дитини з батьками становить безпосередню загрозу її життю або здоров'ю, і застосовується як тимчасовий спосіб захисту прав дитини.

Перше судове засідання призначене на 16 лютого 2026 року.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за примусову евакуацію дітей без згоди батьків. Після ухваленого рішення один з батьків або опікунів повинен вивезти свою дитину до безпечних районів. Якщо вони відмовляються, її евакуює поліція без їхньої згоди. Далі правоохоронці передають дитину органам опіки.

Читайте також: Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці