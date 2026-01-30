08:14  30 січня
Зіткнення авто на Миколаївщині: загинула одна людина та ще двоє травмовані
08:19  30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
30 січня 2026, 08:53

У Києві ліквідували нелегальну АЗС: поліція вилучила бензовоз та обладнання

30 січня 2026, 08:53
Фото: БЕБ
Правоохоронці припинили у Києві роботу нелегальної заправки, яка торгувала пальним сумнівної якості без жодних дозволів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Станція працювала без ліцензії та документів, що підтверджують походження продукції.

Під час обшуків на об'єкті правоохоронці вилучили дві паливороздавальні колонки, бензовоз, який доставляв товар, та близько 3000 літрів незаконно виготовленого пального. Також знайшли чорнову документацію.

У Києві ліквідували нелегальну АЗС: поліція вилучила бензовоз та обладнання

Орієнтовна вартість вилученого майна та палива – 2,5 мільйона гривень.

Призначені судові експертизи, поліція встановлює всіх організаторів нелегального бізнесу.

У Києві ліквідували нелегальну АЗС

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували три нелегальні автозаправні станції у Броварському та Бориспільському районах області на Київщині.

