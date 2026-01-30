У Києві ліквідували нелегальну АЗС

Фото: БЕБ

Правоохоронці припинили у Києві роботу нелегальної заправки, яка торгувала пальним сумнівної якості без жодних дозволів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Станція працювала без ліцензії та документів, що підтверджують походження продукції.

Під час обшуків на об'єкті правоохоронці вилучили дві паливороздавальні колонки, бензовоз, який доставляв товар, та близько 3000 літрів незаконно виготовленого пального. Також знайшли чорнову документацію.

Орієнтовна вартість вилученого майна та палива – 2,5 мільйона гривень.

Призначені судові експертизи, поліція встановлює всіх організаторів нелегального бізнесу.

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували три нелегальні автозаправні станції у Броварському та Бориспільському районах області на Київщині.