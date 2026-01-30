У Києві без тепла залишаються ще 378 багатоповерхівок, більшість – на Троєщині
У Києві без теплопостачання залишаються 378 багатоповерхових будинків
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"378 багатоповерхівок Києва ще залишаються без тепла. Більшість із них – на Троєщині. Частина – в кількох інших районах столиці", – йдеться у повідомленні.
Міський голова зазначив, що протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків, цієї ночі – ще 50.
Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.
Нагадаємо, з 2 лютого київські школи поновлюють освітній процес. Кожний навчальний заклад самостійно визначатиме формат навчання.
