Побили та залишили без нагляду немовля: на Полтавщині батькам повідомлено про підозру

Прокуратура повідомила про підозру подружжю з Горішніх Плавнів на Полтавщині. Батьків підозрюють у побитті двомісячної доньки та залишенні її без нагляду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у квітні 2025 року сусідка повідомила поліцію, що подружжя залишило двомісячну доньку без нагляду. Правоохоронці виявили немовля в зачиненому дачному будинку з тілесними ушкодженнями.

Слідство встановило, що батьки, намагаючись "заспокоїти" дитину, застосовували до неї фізичне насильство та залишили без догляду приблизно на півтори години.

Судово-медична експертиза підтвердила тілесні ушкодження середньої тяжкості. Наразі дівчинка перебуває з бабусею у безпечних умовах.

Досудове розслідування триває.

За даними прокуратури, лише за останній місяць зареєстровано 214 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з неповнолітніми, серед яких 96 – щодо батьків та опікунів. 44 особам повідомлено про підозру, складено 50 адміністративних протоколів, десятки дітей вилучено з небезпечного середовища та передано під захист держави.

Нагадаємо, у понеділок, 26 січня, близько 13:30 на вулиці Лазурній у Миколаєві жінка виявила у сміттєвому контейнері новонароджену дитину. Немовля госпіталізували, нині ним опікуються медики. Поліція шукає матір дитини та з'ясовує всі обставини події.