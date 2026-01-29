Побили та залишили без нагляду немовля: на Полтавщині батькам повідомлено про підозру
Прокуратура повідомила про підозру подружжю з Горішніх Плавнів на Полтавщині. Батьків підозрюють у побитті двомісячної доньки та залишенні її без нагляду
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, у квітні 2025 року сусідка повідомила поліцію, що подружжя залишило двомісячну доньку без нагляду. Правоохоронці виявили немовля в зачиненому дачному будинку з тілесними ушкодженнями.
Слідство встановило, що батьки, намагаючись "заспокоїти" дитину, застосовували до неї фізичне насильство та залишили без догляду приблизно на півтори години.
Судово-медична експертиза підтвердила тілесні ушкодження середньої тяжкості. Наразі дівчинка перебуває з бабусею у безпечних умовах.
Досудове розслідування триває.
За даними прокуратури, лише за останній місяць зареєстровано 214 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з неповнолітніми, серед яких 96 – щодо батьків та опікунів. 44 особам повідомлено про підозру, складено 50 адміністративних протоколів, десятки дітей вилучено з небезпечного середовища та передано під захист держави.
Нагадаємо, у понеділок, 26 січня, близько 13:30 на вулиці Лазурній у Миколаєві жінка виявила у сміттєвому контейнері новонароджену дитину. Немовля госпіталізували, нині ним опікуються медики. Поліція шукає матір дитини та з'ясовує всі обставини події.