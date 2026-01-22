Фото: ДСНС

Пожежа виникла 21 січня близько 22:10 на вулиці Ділова, що у Голосіївському районі столиці

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

В одній із квартир на першому поверсі пʼятиповерхівки сталося загоряння з розповсюдженням вогню по пустотам на другий поверх.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували з верхніх поверхів чотирьох людей, зокрема одну дитину. Двох людей передали медикам для госпіталізації, ще двоє – від меддопомоги відмовились.

Пожежу ліквідували о 01:14 на площі 60 кв.м. На щастя, жертв немає.

Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

