11:57  23 января
В Святошинском районе Киева горят склады: киевлян призывают закрыть окна
10:45  23 января
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
09:15  23 января
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
23 января 2026, 11:57

В Святошинском районе Киева горят склады: киевлян призывают закрыть окна

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Святошинском районе столицы из-за пожара на территории складов зафиксировано временное ухудшение качества воздуха

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

"В Святошинском районе может наблюдаться временное ухудшение состояния воздуха из-за пожара на территории складов", – говорится в сообщении.

До стабилизации ситуации жителям района и близлежащих территорий рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на открытом воздухе.

На месте пожара работают аварийно-спасательные службы. Обстоятельства возгорания и масштабы повреждений уточняются.

Напомним, в Киеве ночью 21 января тушили пожар в пятиэтажке. Пожарные спасли с верхних этажей четырех человек, в том числе одного ребенка. Два человека передали медикам для госпитализации, еще двое – от медпомощи отказались.

23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
