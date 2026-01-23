В Святошинском районе Киева горят склады: киевлян призывают закрыть окна

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Святошинском районе столицы из-за пожара на территории складов зафиксировано временное ухудшение качества воздуха

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

"В Святошинском районе может наблюдаться временное ухудшение состояния воздуха из-за пожара на территории складов", – говорится в сообщении.

До стабилизации ситуации жителям района и близлежащих территорий рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на открытом воздухе.

На месте пожара работают аварийно-спасательные службы. Обстоятельства возгорания и масштабы повреждений уточняются.

Напомним, в Киеве ночью 21 января тушили пожар в пятиэтажке. Пожарные спасли с верхних этажей четырех человек, в том числе одного ребенка. Два человека передали медикам для госпитализации, еще двое – от медпомощи отказались.