15 січня 2026, 19:35

У Києві викрили розкрадання на понад 3 мільйони на вуличному освітленні

15 січня 2026, 19:35
Фото: Нацполіція
Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо інженера-проєктувальника КП «Київміськсвітло». Зазначається, що внаслідок службової недбалості якого комунальне підприємство придбало опори для світильників за завищеними цінами

Про це повідомляє прокуратура Києва, передає RegioNews.

Для проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення столиці з заміною старих світильників на світлодіодні у Деснянському районі м. Києва, інженер-проєктувальник КО "Київміськсвітло" належним чином не провів моніторинг вартості світильників.

За словами правоохоронців, внаслідок цього комунальне підприємство закупило опори для світильників з завищеною ціною. Збитки для міського бюджету становлять понад 3,8 мільйона гривень.

"Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у військовій частині на Київщині правоохоронці викрили масштабну схему фіктивних виплат на понад 15,5 млн грн. За попередніми даними, частина підрозділу тимчасово перебуває на Донеччині, однак у документах значаться військові, які фактично проживають у Київській області.

розкрадання поліція Київ
